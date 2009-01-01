Какая христианская секта поощряла громкое испускание газов?

В конце 19 века крестьянин по прозвищу Паниашка из Самарской губернии основал секту, которая базировалась на идее, что плоть есть греховное начало, а любое удовлетворение плотских потребностей это служение бесу. Паниашковцы старались как можно реже мыться и менять одежду, а во время еды, питья и даже испражнения приговаривали: «на, бес!». После еды у них считалось хорошим делом громко выпустить газы, ведь таким образом бес покидает тело, и человек становится на некоторое время святым.