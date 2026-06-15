Как выбирали членов высшего исполнительного органа Флорентийской республики?

С 14 века высшим исполнительным органом Флорентийской республики была синьория из восьми приоров и главы — гонфалоньера справедливости. Шесть приоров избирались в неё из членов старших цехов, двое из членов младших цехов, а гонфалоньер справедливости — из наиболее влиятельных семейств города. Однако выборность обеспечивалась не голосованием, а жребием, который тянули среди всех цеховиков старше 30 лет, не имевших долгов. Сразу после лотереи новые члены синьории должны были оставить свои дела и на два месяца переехать в правительственный дворец, где их обеспечивали особой одеждой, слугами и умеренным жалованьем.