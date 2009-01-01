Какой стимул побудил кардиналов завершить выборы папы римского, продолжавшиеся почти три года?

После смерти папы Климента IV в 1268 году кардиналы собрались на очередные выборы в городе Витербо, но долго не могли принять решение. Спустя почти три года, устав от бремени содержания собрания, горожане разобрали крышу лоджии папского дворца, заперли кардиналов в этой лоджии и запретили её покидать до утверждения нового понтифика. Лишь после этого враждующие фракции смогли прийти к компромиссу и выбрали Григория X, который вскоре заменил вольный порядок выборов регламентированным конклавом — собранием, обязательно запираемым на ключ.