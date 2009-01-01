Как называли себя и своё государство жители Византийской империи?

После распада Римской империи на Западную и Восточную части жители последней продолжали называть себя римлянами, а государство именовали Романией. Однако римские хронисты стали употреблять термин Византия, образовав его от старого названия Константинополя. Впрочем, через некоторое время Западной Римской империи не стало, и Восточную империю снова стали называть просто Римской. Только спустя более тысячи лет историк Иероним Вольф вернул в оборот слово «Византийская», желая подчеркнуть, что только Священная Римская империя может выступать в роли наследницы Древнего Рима.