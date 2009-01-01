Чем характеризуются два феномена в психологии, связанные с прерванными действиями?

Советский психолог Блюма Зейгарник исследовала поведение людей при прерывании их деятельности и переключении на другое занятие. Выяснилось, что человек значительно лучше запоминает именно незавершённое действие, чем завершённое. На одном курсе в Берлинском университете с ней училась эмигрантка Мария Овсянкина, впоследствии оставшаяся в Германии. Она занималась похожей темой и обнаружила, что прерванная задача приводит к появлению навязчивых мыслей вернуться и доделать её даже без прямого стимула к завершению. Эти феномены сейчас известны как эффект Зейгарник и эффект Овсянкиной.