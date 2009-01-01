Как долго в СССР было правильно писать «итти», «цырюльник» и «коровай»?

Последняя крупная реформа орфографии русского языка состоялась в 1956 году, а до неё правописание многих слов заметно отличалось от привычного нам. Например, помимо «идти» допускалось писать «итти», причём так писали намного чаще, также можно было употреблять «вытти» и «притти» вместо «выйти» и «прийти». Существовало больше слов-исключений к правилу «ци-цы»: панцырь, цынга, цыновка, цырюльник. В некоторых словах использовались другие безударные гласные: танцовать, коровай, пловучий. В большой группе слов иначе расставлялись дефисы: повидимому, попрежнему, во-время, на-днях.