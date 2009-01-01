Где исповедуется религия, запрещавшая вход в храмы мужчинам?

В синтоистских храмах Японии священниками, за исключением нескольких исторических периодов, могли становиться женщины наравне с мужчинами. А на Окинаве и других островах архипелага Рюкю ритуалы местной религии совершались исключительно женщинами, причём мужчинам вход в священное место — обычно рощу или грот — был запрещён. Чтобы правитель мог попасть туда в качестве исключения, он должен был пройти специальный обряд «превращения в женщину».