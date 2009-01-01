Почему во втором издании «Хоббита» характер Голлума сильно испортился?

В первом издании «Хоббита» Голлум показан дружелюбным существом: проиграв в загадки и поняв, что его кольцом завладел Бильбо, он не стал нападать на того, а показал выход из пещеры. Не упоминалось и то, что Голлум это бывший хоббит, поэтому иллюстраторы рисовали его на самый разный манер. Однако в процессе написания «Властелина колец» Толкин понял, что сила Кольца всевластия не согласуется с таким поведением, и отправил издателю правки — теперь Голлум пытается вернуть предмет вожделения силой. К удивлению писателя, эти правки полностью вошли во второе издание «Хоббита». Произошедшую метаморфозу Толкин в прологе к «Властелину колец» объяснил тем, что первая версия текста была ложью, которую Бильбо представил гномам.