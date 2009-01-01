Как влияет на восприятие правдивости информации её многократное повторение?

Если человек воспринимает информацию неоднократно, он с большей вероятностью будет считать её достоверной. Этот феномен был неоднократно подтверждён экспериментами: например, участникам предлагается оценить по шкале простые утверждения как правдивые или ложные, а через время оценить другой список, часть утверждений которого была скопирована из раннего теста. Хотя тезисы просто повторяются, средняя уверенность в них среди испытуемых возрастает. Эффект иллюзии правды часто используется в СМИ, рекламе и пропаганде.