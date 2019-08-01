Какая награда для крыс более желанна, чем безлимитные наркотики?

В одном эксперименте крыс помещали в клетку и давали на выбор два рычага: при нажатии на первый они получали дозу героина или метамфетамина, а при нажатии на второй открывалась дверь, за которой была другая крыса. Более чем в 90% случаев подопытные выбирали общение с сородичем посредством второго рычага. Тенденция сохранялась и в том случае, если крыса до появления выбора в течение многих дней имела возможность жать только на один рычаг и уже пристрастилась к наркотикам. Авторы исследования надеются, что результаты помогут разработать новые программы реабилитации наркозависимых, в которых будут задействованы методы социального поощрения, хотя признают, что социальная жизнь людей гораздо сложнее, чем у грызунов.