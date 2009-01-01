Какое имя носил писатель Стендаль?

Писатель Мари-Анри Бейль взял однословный псевдоним Стендаль. Однако в некоторых источниках, в том числе на обложках книг, к нему добавляют инициал Ф. либо полное имя Фредерик. Путаница восходит к роману другого французского писателя Огюста Кератри «Фредерик Стэндаль, или Роковой год», написанного в 1827 году. В результате некоторые литературоведы того времени, включая Бальзака, ошибочно стали приписывать Стендалю имя литературного персонажа, а затем эта практика с подачи биографа Анатолия Виноградова прижилась и в советской печати.