Граждане какой страны пошли добровольцами на фронт в составе армии, против которой недавно воевали?

В Первой Мировой войне Япония выступила на стороне Антанты. Несмотря на то, что с момента окончания русско-японской войны не прошло и десяти лет, многие японцы захотели сражаться в составе Российской императорской армии. Хотя полноценных соединений создать не получилось, отдельные добровольцы всё же оказывались на фронте, получали награды, а часть из них попала в немецкий плен. Общую их численность историки оценивают в десятки или даже сотни человек.