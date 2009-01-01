Какое азиатское государство принимало участие в оккупации Германии?

Королевство Сиам вступило в Первую Мировую войну в 1917 году на стороне Антанты, послав экспедиционный корпус численностью более тысячи человек. Если другие азиаты сражались в составе армий своих метрополий, то Сиам, будучи независимым государством, принял решение воевать самостоятельно, чтобы укрепить как своё международное влияние, так и внутренний престиж монархии. Потери корпуса составили 19 человек, но не от вражеского огня, а от несчастных случаев или болезней. После подписания мирного договора Сиам вместе с другими державами-победителями участвовал в оккупации Рейнской области, разместив войска в небольшом городке Нойштадт-ан-дер-Хаардт.