В каком аналоге зеркального теста фиксируется представление собак о самих себе?

Многим животным, которые не проходят зеркальный тест, возможно, просто требуется другой дизайн исследования. Этолог Александра Хоровитц придумала такой эксперимент для собак: в одну миску помещали их собственную мочу, в другую — ту же мочу с добавлением эфирного масла, а в третью — только эфирное масло. Статистически собаки проводили больше времени за обнюхиванием второй миски с изменённой уриной. В интерпретации результатов она сравнивается с меткой на животном, которую трогают испытуемые в классическом зеркальном тесте — ведь им интересно изучать именно метку на себе, а не на другом объекте.