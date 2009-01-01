Чем объясняется схожесть слов «ключ» и «ключица»?

Слова «ключ» и «ключица» созвучны во многих языках, начиная с древнегреческого. Это объясняется тем, что античные ключи отличались от привычных нам и представляли собой длинную изогнутую палку, которая вставлялась в отверстие с внешней стороны двери, упиралась в пазы и отодвигала засов. Из-за схожести с такой палкой и получила название кость.