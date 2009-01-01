Какой синоним конференции в Древней Греции означал просто пиршество?

Слово «симпозиум» на древнегреческом означает «пиршество», «совместная попойка». Собственно, симпосии и были ритуализированными собраниями мужчин с употреблением вина, песнями, играми, выступлениями артистов. Не менее важными частями симпосия были беседы, конкурсы импровизированных речей, разгадывание загадок. Возможно, именно поэтому симпозиум в наше время обозначает научную конференцию.