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Какой синоним конференции в Древней Греции означал просто пиршество?

Какой синоним конференции в Древней Греции означал просто пиршество?

Слово «симпозиум» на древнегреческом означает «пиршество», «совместная попойка». Собственно, симпосии и были ритуализированными собраниями мужчин с употреблением вина, песнями, играми, выступлениями артистов. Не менее важными частями симпосия были беседы, конкурсы импровизированных речей, разгадывание загадок. Возможно, именно поэтому симпозиум в наше время обозначает научную конференцию.

Источник: Википедия / Симпосий

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