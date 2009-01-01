Почему доказавший Великую теорему Ферма учёный получил не золотую Филдсовскую медаль, а серебряный значок?

Престижная Филдсовская премия по математике вручается только учёным не старше 40 лет. Эндрю Уайлсу в 1993 году было как раз 40, когда он представил на конференции доклад о доказательстве Великой теоремы Ферма, которое математики искали более трёхсот лет. Однако вскоре в его выкладках были обнаружены некоторые несоответствия, разрешение которых заняло ещё один год, и только в 1995 году доказательство было опубликовано в журнале. Претендовать на Филдсовскую золотую медаль Уайлс уже не мог — тем не менее, в знак признательности оргкомитет премии изготовил для него специальный серебряный значок, единственный в своём роде.