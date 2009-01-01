Какое государство экспортирует в развивающиеся страны больше врачей, чем «Большая семёрка» в целом?

Несмотря на тяжёлое экономическое положение Кубы её государственная программа здравоохранения считается очень успешной, а средняя продолжительность жизни населения сравнима с показателями развитых стран. Экспорт врачей в другие развивающиеся страны Америки, Африки и Азии является важной частью кубинской дипломатии, а доход от от него превышает доход от туризма и экспорта полезных ископаемых. По состоянию на 2019 год в этой программе участвовало примерно 30 000 кубинских докторов — больше, чем от всех государств «Большой семёрки», вместе взятых.