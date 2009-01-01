От какой болезни пациенты в развивающихся странах излечиваются успешнее, чем в развитых?

Обычно шансы пациентов на выздоровление тем выше, чем в более богатой стране они живут, но шизофрения является исключением из этого правила. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, в развивающихся странах от неё успешно излечивают в среднем 37% процентов больных, в то время как в развитых странах только 15%. При этом методика лечения, сочетающая когнитивно-поведенческую психотерапию и лекарства, примерно одинакова. Многие исследователи считают, что ключевым фактором такой диспропорции является влияние семьи: в развивающихся странах её размер обычно больше, поэтому пациент получает больше заботы и эмоциональной поддержки, и тем самым снижается вероятность рецидива.