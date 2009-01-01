Каким образом хомяк торговал криптовалютой и добился солидной прибыли?

В 2021 году всему миру стал известен хомяк-трейдер по имени Мистер Гокс. Его владелец оборудовал датчиками клетку с колесом и тоннелями. Когда колесо останавливалось на том или ином секторе, программа определяла вид криптовалюты, а после того, как хомяк пробегал по одному из двух коридоров, совершалась продажа или покупка токена. С июня по сентябрь Мистер Гокс увеличил свой изначальный портфель стоимостью в 390€ на 25%. После его смерти в ноябре владелец не стал продолжать эксперимент с другими хомяками.