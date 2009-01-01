Что делают продавцы, когда выбрасывают низкий мяч?

Один из психологических приёмов, позволяющий добиться от людей уступок, называется «low-ball» или «выбрасывание низкого мяча». В первоначальном эксперименте студентов пригласили принять участие в исследовании, которое было запланировано на 7 утра, и только четверть ответила согласием. Но если студентам озвучивали только факт мероприятия, соглашалось уже большинство, и ни один не отказывался после уточнения раннего времени. Психологи называют причиной этого феномена когнитивный диссонанс: испытывая удовольствие от будущей сделки, человек не хочет отказываться от неё даже в случае изменения условий в худшую сторону, чем иногда пользуются опытные продавцы.