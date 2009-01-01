Какую операционную систему изначально хотели назвать в честь фриков?

Когда Линус Торвальдс разработал ядро новой операционной системы, он хотел назвать её Freax — комбинацией слов «free» («свободная»), «freak» («чудак, помешанный») и буквы «x» как аллюзии на семейство Unix. Однако администратор FTP-сервера, куда Торвальдс загрузил файлы для скачивания, счёл это название неудачным и изменил на Linux в честь автора. Тот, в свою очередь, в итоге согласился с таким именем, хотя изначально считал его слишком эгоистичным.