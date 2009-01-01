В честь какой порноактрисы назвали язык программирования?

Выпущенный в 1980 году язык программирования Ада, названный в честь Ады Лавлейс, быстро стал главным средством для написания программ, использующих параллельные процессы. Чуть позже разработчик Дэвид Гелернтер создал альтернативный язык для параллельных вычислений, назвав его Линда — на этот раз в честь порноактрисы Линды Лавлейс, прославившейся по картине «Глубокая глотка».