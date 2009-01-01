Какое влияние на развитие языков оказывают климатические особенности регионов?

Важными факторами, оказывающими влияние на формирование человеческих языков, являются климат и географические особенности места проживания их носителей. Например, в языках народов из регионов с высокой температурой и влажностью воздуха, существенно чаще используются гласные звуки. А жители высокогорных районов, наоборот, больше полагаются на согласные, особенно взрывные. Выдвинута гипотеза, что таким образом они приспособились сохранять больше влаги, так как при подобной вокализации голосовые связки чаще находятся в закрытом положении.