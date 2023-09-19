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Каким образом можно корректно сопоставить возраст кошки с возрастом человека?
Чтобы сравнить возраст кошки и человека, многие пользуются простым способом, умножая кошачьи года на семь. Однако эта формула слишком неточна: например, у девочек половое созревание начинается только после 8,5 лет, а кошка может родить уже в пятимесячном возрасте. Ветеринары применяют нелинейный метод сопоставления, считая первый кошачий год за 15 человеческих лет, второй — за 9, а каждый последующий — за 4.
Источник: Проверено / Правда ли, что один год жизни кошки равен семи человеческим?