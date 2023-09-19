Каким образом можно корректно сопоставить возраст кошки с возрастом человека?

Чтобы сравнить возраст кошки и человека, многие пользуются простым способом, умножая кошачьи года на семь. Однако эта формула слишком неточна: например, у девочек половое созревание начинается только после 8,5 лет, а кошка может родить уже в пятимесячном возрасте. Ветеринары применяют нелинейный метод сопоставления, считая первый кошачий год за 15 человеческих лет, второй — за 9, а каждый последующий — за 4.