Какие процессы кошки могут сопровождать мурлыканьем?

Кошки мурлычут не только от удовольствия. Часто они прибегают к мурлыканью, хотя в немного другом тоне, чтобы попросить у хозяина еды. Иногда можно услышать, как мурлычет кошка, которая ранена или испытывает сильный стресс. Фелинологи даже выдвинули гипотезу о том, что частота звука мурлыканья оптимальна для облегчения боли и восстановления костной ткани.