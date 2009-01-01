Через какой водоём Моисей перевёл евреев во время исхода из Египта?

В оригинальном тексте книги Исход Моисей перевёл евреев через «ям-суф», что дословно означает «тростниковое море». Толкование этого водоёма как Красного моря прижилось после перевода Ветхого Завета на греческий. Однако многие исследователи подвергают сомнению такую трактовку, ведь евреи проживали в Египте в восточной области дельты Нила, а заливы Красного моря — Суэцкий и Акаба — расположены значительно южнее наикратчайшего из возможных путей в Землю обетованную. В качестве других кандидатов на роль «ям-суф» предлагают расположенные на Суэцком перешейке озёра Тимсах, Манзала или Большое Горькое, а также озеро Бардавиль на Синайском полуострове.