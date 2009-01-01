Какие животные представляют наибольшую угрозу для австралийцев?

Фауна Австралии часто представляется как очень опасная: здесь обитает много видов, контакт с которыми для человека потенциально смертелен, а некоторые змеи, пауки, медузы и рыбы неизменно встречаются в списках самых ядовитых животных планеты. Однако лидерами в статистических отчётах по связанным с животными смертям в Австралии являются вовсе не они. С 2001 по 2017 годы общее число таких смертельных инцидентов составило 541. Более чем в половине из них виновны лошади, коровы и собаки, и только 4–5 места делят кенгуру и змеи.