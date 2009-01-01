Какой фигурой можно замостить пространство непериодичным способом?

Долгое время оставалась нерешённой задача одной плитки — геометрическая проблема нахождения фигуры, которой можно замостить пространство, причём непериодичным способом. Решение нашёл в 2022 году математик-любитель Дэвид Смит. Предложенная им фигура, прозванная «шляпой», состоит из восьми склеенных дельтоидов — четырёхугольников, у которых по две смежные стороны равны. Через некоторое время Смит с коллегами оптимизировали решение: если в предыдущем случае некоторые «шляпы» приходилось зеркально отражать, то похожая фигура-«привидение» обеспечивает замощение с использованием только её поворотов.