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Почему виду змей присвоили название, происходящее от слова «обед»?

Почему виду змей присвоили название, происходящее от слова «обед»?

Найденному в Мексике новому виду подсемейства толстоголовых змей дали название Cenaspis aenigma, где первое слово образовано от испанского «cena», что значит «обед». Дело в том, что первый его экземпляр обнаружили внутри кораллового аспида в полупереваренном виде, что не помешало зоологам распознать уникальные черты, не присущие ни одному другому известному виду.

Источник: Wikipedia / Cenaspis

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