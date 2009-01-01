По какой характеристике с недавних пор можно точно датировать аудио- и видеозаписи?

Перед криминалистами нередко встаёт задача точной датировки аудио- и видеозаписей. Иногда бывает достаточно проверить метатеги — данные о времени и месте съёмки, которые пишутся в файл наряду с основным содержимым — но их можно легко подделать. Однако на всех записях присутствует нефальсифицируемая характеристика звуковой дорожки, которая является фоновым шумом энергосети. Дело в том, что в единой для государства или макрорегиона электрической сети постоянно колеблется частота в небольших пределах, и эти колебания формируют уникальную последовательность, которую эксперт может выявить в звуковой дорожке и сопоставить с архивными данными. Государства или частные компании ведут историю таких колебаний — например, полиция Великобритании делает это с 2005 года.