В чём заключался распространённый в Уэльсе обряд с участием пожирателя грехов?

В сельской местности Великобритании, особенно в Уэльсе, вплоть до начала 20 века встречались так называемые пожиратели грехов. К их услугам прибегали в основном родственники тех умерших, кто не исповедовался перед смертью. Обряд заключался в том, что пожирателю передавали над гробом хлеб и пиво, которые тот вкушал и тем самым символически брал на себя грехи усопшего. Часто такие специалисты жили в изоляции от общины, так как суеверные жители избегали общения с ними в повседневности.