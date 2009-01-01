Какая положительная дискриминация рыжеволосых существует в Великобритании?

Великобритания, наряду с Ирландией, считается мировым лидером по доле рыжеволосых людей среди населения. Но именно в Великобритании исторически были сильны предрассудки по отношению к ним. И сегодня большинство детей с рыжими волосами подвергаются насмешкам или травле, а организация «Альянс против буллинга» настаивает на включении рыжеволосых в список защищённых меньшинств, чтобы их дискриминация классифицировалась как преступление на почве ненависти. С другой стороны, существует также стереотип о более высокой компетентности рыжих по сравнению с обычными людьми. Согласно исследованию, их представленность среди управляющих крупных компаний Великобритании в четыре раза превышает долю в общей популяции.