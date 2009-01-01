Новые факты теперь можно читать в Телеграме и Инстаграме.
Какое соседнее Малайзии государство тоже могло быть названо Малайзией?
Филиппины получили своё имя от испанских мореплавателей в честь принца, позже известного как король Филипп II. Когда государство стало независимым, не раз звучали предложения сменить название, чтобы дистанцироваться от колониального наследия. В 1962 году в Сенат внесли законопроект о переименовании страны в Малайзию, что было обусловлено принадлежностью Филиппинских островов к Малайскому архипелагу, однако вскоре название было занято соседним новообразованным государством.
Источник: Wikipedia / Names of the Philippines