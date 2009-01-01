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Какой химический термин лингвисты переняли для характеристики глаголов?

Какой химический термин лингвисты переняли для характеристики глаголов?

Способность атомов образовывать определённое число химических связей называют валентностью. Термин был позаимствован лингвистами для характеристики того, сколько связей с подлежащими и дополнениями может иметь глагол. Например, глагол «светать» имеет нулевую валентность, потому что в предложении «Светает» нельзя добавить такие связи. Глагол «скрипеть» обладает валентностью 1: «Дверь скрипит». Валентность 4 имеют такие глаголы, как «менять»: «Мужчина обменял у соседа велосипед на мешок картошки».

Источник: Википедия / Валентность (лингвистика)

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