Какой химический термин лингвисты переняли для характеристики глаголов?

Способность атомов образовывать определённое число химических связей называют валентностью. Термин был позаимствован лингвистами для характеристики того, сколько связей с подлежащими и дополнениями может иметь глагол. Например, глагол «светать» имеет нулевую валентность, потому что в предложении «Светает» нельзя добавить такие связи. Глагол «скрипеть» обладает валентностью 1: «Дверь скрипит». Валентность 4 имеют такие глаголы, как «менять»: «Мужчина обменял у соседа велосипед на мешок картошки».