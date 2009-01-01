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В какой сфере прославился конструктор Балашников?
Израильский автомат Галиль, разработанный на основе автомата Калашникова, назвали в честь его конструктора Исраэля Галили. Однако при рождении Галили имел другую фамилию — Балашников. Как и многие другие жители республики, он сменил её по требованию ивритизации имён и названий после обретения Израилем независимости.
Источник: Википедия / Галили, Исраэль (изобретатель), Википедия / Ивритизация