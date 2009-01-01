В какой сфере прославился конструктор Балашников?

Израильский автомат Галиль, разработанный на основе автомата Калашникова, назвали в честь его конструктора Исраэля Галили. Однако при рождении Галили имел другую фамилию — Балашников. Как и многие другие жители республики, он сменил её по требованию ивритизации имён и названий после обретения Израилем независимости.