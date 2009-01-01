Кто сумел стать миллионером, убедив людей покупать камни в качестве домашних питомцев?

Американец Гэри Дал в 1970-х наладил производство и продал свыше миллиона камней-питомцев по 4$ за штуку. Он рассудил, что, в отличие от обычных домашних питомцев, камни не требуют ухода и корма и не умирают, а в качестве маркетинговой стратегии выбрал продвижение через магазины сувениров и подарков. Сами булыжники никак не обрабатывались и не украшались, однако поставлялись в красивых коробочках, в которых были сделаны отверстия для дыхания. Также сувенир снабжался шуточной инструкцией о том, как правильно обращаться с новым другом. Среди прочих команд инструкция даже советовала в случае ограбления использовать команду «фас», после которой питомца требовалось достать из сумочки и запустить в направлении грабителя.