Какие птицы получили название из-за фантазии таксидермиста?

Когда в начале 19 века из Австралии в Англию доставили убитого лирохвоста, работу по подготовке чучела для демонстрации в Британском музее поручили таксидермисту, который вживую эту птицу не видел. Тот посчитал, что в раскрытом виде хвост должен напоминать лиру. Позднее орнитолог Джон Гульд на основе этого экземпляра нарисовал известную иллюстрацию лирохвоста, по которой птице и дали название. Хотя получилось красиво, в реальности лирохвосты держат хвосты совсем по-другому, распахивая его в ширину.