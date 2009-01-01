Почему одному из видов растений семейства розовых англичане дали имя «предупреждающий»?

Второе слово растущего в Англии вида семейства розовых Karpatiosorbus admonitor переводится с латыни как «предупреждающий». При этом растение вовсе не указывает на какую-либо опасность, а причина выбора имени более прозаична. Дело в том, что первый образец вида ботаники обнаружили на парковочном кармане шоссе в графстве Девон, а конкретно — прислонённым к знаку «No parking».