К какому токсичному элементу у коренных жителей Анд выработана повышенная толерантность?

Установленная ВОЗ безопасная концентрация мышьяка в питьевой воде составляет 10 мкг/л. При постоянном её превышении у человека начинает грубеть и темнеть кожа на стопах и ладонях, а на длительном промежутке возрастает риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако коренные жители Анд издавна пьют воду, в которой концентрация мышьяка может достигать 200 мкг/л, но не подвержены указанным недугам. Дело в том, что они имеют особые мутации в гене AS3MT, отвечающем за выработку фермента, выводящего мышьяк из организма, и благодаря этим мутациям процесс выведения сильно оптимизирован по сравнению с остальным человечеством. А вот заселившие эти территории на протяжении нескольких последних веков европейцы данными мутациями пока не обладают.