Чем в редких случаях может быть вызвана трудность расчёсывания волос?

Существует редкая генетическая аномалия, при которой волосы торчат и не укладываются в причёску — синдром нерасчёсываемых волос. Если нормальные волосы в сечении круглые, то при этом синдроме имеют треугольную или другую неправильную форму из-за формирования продольных борозд. Чаще всего такие волосы светлые. Аномалия развивается в грудном возрасте и часто проходит по мере взросления, но у некоторых остаётся на всю жизнь.