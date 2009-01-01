Для защиты от кого калифорнийские суслики быстро машут разогретыми хвостами?

Некоторые змеи воспринимают инфракрасное излучение особыми органами, расположенными около глаз, составляя своего рода тепловую карту окружающего мира. В качестве защиты от использующих эту информацию для охоты гремучих змей калифорнийские суслики научились быстро размахивать предварительно разогретыми хвостами. Такое поведение сообщает хищнику, что суслик настолько большой и хаотично движущийся, что атаковать его бесполезно. Использующие тактику размахивания хвостом суслики статистически реже становятся жертвами гремучих змей, а также предупреждают об опасности своих сородичей.