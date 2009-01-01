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Для защиты от кого калифорнийские суслики быстро машут разогретыми хвостами?

Для защиты от кого калифорнийские суслики быстро машут разогретыми хвостами?

Некоторые змеи воспринимают инфракрасное излучение особыми органами, расположенными около глаз, составляя своего рода тепловую карту окружающего мира. В качестве защиты от использующих эту информацию для охоты гремучих змей калифорнийские суслики научились быстро размахивать предварительно разогретыми хвостами. Такое поведение сообщает хищнику, что суслик настолько большой и хаотично движущийся, что атаковать его бесполезно. Использующие тактику размахивания хвостом суслики статистически реже становятся жертвами гремучих змей, а также предупреждают об опасности своих сородичей.

Источник: Wikipedia / California ground squirrel

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