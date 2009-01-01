У какого русского химика фамилия стала говорящей?

Химический метод разделения веществ между двумя фазами, неподвижной и подвижной, назвали хроматографией. Его использование необязательно связано с разноцветными веществами, просто в первых экспериментах разделялись именно ярко окрашенные растительные пигменты. По совпадению, открывший этот метод русский учёный Михаил Семёнович обладал редкой фамилией Цвет.