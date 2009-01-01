Какому несуществующему русскому генералу британский король вручил одну из высших государственных наград?

Выступая в 1919 году перед британским парламентом, премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж упомянул среди лидеров Белого движения генерала Харькова, перепутав его с городом, и повторил эту оговорку ещё не раз. В том же году король Георг V за заслуги в борьбе с большевизмом произвёл генерала Харькова в члены ордена Михаила и Георгия, а пресса описала его подвиги. Британцы хотели вручить ему награду лично, однако не нашли такого генерала ни в ставке Деникина в Таганроге, ни в расположении белых в самом Харькове. Когда факт ошибки окончательно прояснился, орден вручили командующему Добровольческой армией генералу Май-Маевскому.