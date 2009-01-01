Смерть какой телеведущей могла бы стать тематическим сюжетом её передачи?

Джилл Дандо была одной из ведущих телепередачи «Crimewatch» на BBC, где реконструировались нашумевшие нераскрытые преступления в надежде привлечь общественное внимание и получить от зрителей информацию, которая могла бы помочь поймать преступников. В 1999 году Дандо была застрелена на пороге своего дома. К расследованию были привлечены большие силы полиции, которые долго не могли найти зацепки и понять мотивы убийства. В итоге обвинение было предъявлено жившему неподалёку Барри Джорджу, которого суд приговорил к пожизненному заключению. Однако через восемь лет он был оправдан после подачи апелляции и повторного расследования — таким образом, это преступление тоже осталось нераскрытым.