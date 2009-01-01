Музей фактов

Смерть какой телеведущей могла бы стать тематическим сюжетом её передачи?

Смерть какой телеведущей могла бы стать тематическим сюжетом её передачи?

Джилл Дандо была одной из ведущих телепередачи «Crimewatch» на BBC, где реконструировались нашумевшие нераскрытые преступления в надежде привлечь общественное внимание и получить от зрителей информацию, которая могла бы помочь поймать преступников. В 1999 году Дандо была застрелена на пороге своего дома. К расследованию были привлечены большие силы полиции, которые долго не могли найти зацепки и понять мотивы убийства. В итоге обвинение было предъявлено жившему неподалёку Барри Джорджу, которого суд приговорил к пожизненному заключению. Однако через восемь лет он был оправдан после подачи апелляции и повторного расследования — таким образом, это преступление тоже осталось нераскрытым.

Источник: Wikipedia / Jill Dando

BBC Англия журналисты преступления телевидение убийства

А также: