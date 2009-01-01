В честь кого была названа христианская секта, члены которой приходили на службы обнажёнными?

Одной из самых необычных раннехристианских сект были распространившиеся в Северной Африке адамиты. Они проповедовали возвращение к изначальной невинности Адама и Евы, отчего совершали службы обнажёнными. Адамиты отвергали брачные отношения и любые законы, считая, что их поступки не могут быть ни хорошими, ни плохими. В Средние века группы неоадамитов возникали в Нидерландах, Богемии и других европейских государствах.