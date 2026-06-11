Кто был избран римский папой после отправки угроз кардиналам?

Во время папских выборов, начавшихся в 1292 году, кардиналы более двух лет не могли определиться с новым папой, когда получили письмо монаха-отшельника Пьетро дель Морроне: тот предрекал им божественное возмездие за промедление. Тогда у кардиналов возникла неожиданная мысль выбрать папой самого автора письма. После уговоров Пьетро согласился занять престол под именем Целестина V, но из-за отсутствия политического опыта оказался слабым администратором и спустя пять месяцев подал в отставку, сославшись в том числе на тоску по прежней спокойной жизни. Вернуться к ней Пьетро не удалось: новый папа Бонифаций VIII, опасаясь, что противники отставки объявят его законным папой или антипапой, заключил его под стражу. Через десять месяцев заключения Пьетро умер.