В какой стране были популярны оркестры, каждый участник которых играл только одну ноту?

В середине 18 века капельмейстер Ян Мареш по поручению гофмаршала Нарышкина обучил крепостных крестьян согласованно исполнять сложные музыкальные произведения на охотничьих рогах, которые были изготовлены так, чтобы издавать разные звуки хроматического ряда. Каждый участник такого рогового оркестра, соответственно, постоянно отвечал за свою единственную ноту, а всего в состав группы входило до 40 человек. Постепенно роговые оркестры появились во всех знатных домах, а Екатерина II приказала организовать его при императорском дворе. После падения монархии этот жанр музыки надолго оказался в забвении, и лишь в начале 21 века энтузиасты стали его возрождать. В современном роговом оркестре, как правило, выступает 12—15 музыкантов, каждый из которых имеет в распоряжении несколько инструментов.