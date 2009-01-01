Каким образом работает «продюсерский переключатель» на бас-гитаре Лиланда Склара?

Сессионный бас-гитарист Лиланд Склар за долгую карьеру поучаствовал в записи более двух тысяч альбомов разных исполнителей и групп. По его заказу компания Warwick сделала гитару со специальным тумблером, названным музыкантом «продюсерским переключателем». Когда во время записи продюсер просит Склара поменять звучание, тот переключает тумблер и немного переставляет руку. Хотя на самом деле тумблер ни к чему не подключён и ни на что не влияет, это почти всегда срабатывает и позволяет беречь нервы.