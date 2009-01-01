Какой атрибут знатных лиц Пётр I подарил купцу Григорию Строганову?

Долгое время на Руси, а затем и в Российской империи отчествами с окончаниями -ич, -ович, -евич официально могли пользоваться только монаршие особы и лица самого высокого происхождения. Иногда право на такое отчество даровалось царским указом: например, Пётр I пожаловал его купцу Григорию Строганову. При Екатерине II употребление подобных отчеств законодательно закрепили за генералами и служащими чином не ниже статского советника, офицерам и чиновникам от 6 до 8 ранга полагались усечённые отчества типа «Иван Петров сын», а остальные лица в документах должны были упоминаться только по имени. Впрочем, в устной речи больше распространены были именно полные отчества, называние которых придавало собеседнику оттенок уважительности. Кроме того, до сих пор жива давняя народная традиция именования собеседника только по отчеству.